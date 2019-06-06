Тюменцы могут претендовать на молодежную премию "Будущее России"

| Фото: rosdetstvo.com | Фото: rosdetstvo.com

Национальная молодежная премия "Будущее России" приглашает на конкурсный отбор в 13 номинациях.

Автономная некоммерческая организация "Межрегиональный центр по делам детей и молодежи" информирует о проведении конкурсного отбора. К участию приглашаются молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет (включительно). Заявки можно подать в номинациях:

- "ПРОобщество. За выдающиеся достижения в общественной деятельности";

- "ПРОарт. За выдающиеся достижения в творчестве, культуре и искусстве";

- "ПРОмастерство. За выдающиеся профессиональные достижения";

- "ПРОмедиа. За выдающиеся достижения в области средств массовой информации";

- "ПРОбизнес. За выдающиеся достижения в предпринимательской деятельности";

- "ПРОспорт. За выдающиеся достижения в спорте и физической культуре";

- "ПРОобразование. За выдающиеся достижения в педагогической деятельности";

- "ПРОздоровье. За выдающиеся достижения в области здравоохранения и медицины";

- "ПРОгосударство. За выдающиеся достижения в области государственного и муниципального управления";

- "ПРОнаука. За выдающиеся достижения в области научно-исследовательской и научно-практической деятельности";

- "ПРОдобро. За выдающиеся достижения в области добровольческой (волонтерской) и благотворительной деятельности";

- Специальная номинация "ПРОдети. За выдающиеся детские достижения" для детей в возрасте от 12 до 16 лет;

- Специальная номинация "ПРОгордость. За личный героизм, проявленный в повседневной жизни при выполнении своих общественных обязанностей".

Победителям мероприятия в каждой номинации присуждается денежная премия в размере 100 тыс. рублей.

Заявки принимают до 21 июля. Финал Национальной молодежной премии "Будущее России" пройдет в Красноярске с 13 по 15 декабря 2019 года. Дополнительная информация о порядке организации и проведения мероприятия опубликована на официальном сайте организации www.rosdetstvo.com в разделе "Функции". Подробнее о конкурсе по ссылке.