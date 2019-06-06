В Салаирке прошли мастер-классы для детей, посвященные "Коньку-горбунку"

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Мастер-классы по сказке Петра Ершова "Конек-горбунок", в том числе и мастера деревянного зодчества Святослава Шитова, провели для маленьких жителей села Салаирка Тюменского района в рамках регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", приветствовал гостей секретарь регионального отделения "Единой России", координатор проекта Андрей Артюхов. "Это праздник для всех жителей села, но прежде всего для детей, именно для них мы устраиваем мастер-классы замечательного мастера по изготовлению деревянных коньков-горбунков, — рассказал Артюхов. — Салаирка стала третьей точкой, где в рамках регионального проекта партии "Единая Россия" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" проходят подобные занятия. Дети смогут проникнуться атмосферой всемирно известного произведения нашего земляка Петра Ершова и раскрасить собственного конька".

В течение года уроки Святослава Шитова пройдут и в других муниципальных образованиях Тюменской области, сообщил Андрей Артюхов.

По мнению заместителя главы Тюменского района Ольги Зиминой, проект способствует сохранению традиций и знакомству с творчеством великого сибирского сказочника. "На мастер-классе дети получат азы работы с деревом, заинтересуются этим искусством и захотят совершенствоваться. Надеюсь, для кого-то это станет увлечением на долгие-долгие годы", - отметила Ольга Зимина.

Более 25 ребятишек получили деревянные заготовки, которые им нужно было пошкурить, загрунтовать, а затем раскрасить. Игрушки у всех были разные – у кого-то Конек-горбунок, у кого-то — Рыба-кит, у кого-то — Жар-птица.

"На мастер-классе я не только показываю ход работы над игрушкой, но и знакомлю детей с ее историей, а она очень богата. Испокон веков Тюмень славилась своими промыслами, один из самых древних – художественная обработка древесины. Наряду с бытовыми предметами изготавливалась и деревянная игрушка, а самой известной и любимой был Солнечный конек", — поделился мастер.

11-летняя ученица Салаирской школы Ангелина Земскова рассказала, что прочитала сказку с большим удовольствием: "Я читала ее еще и для моей маленькой сестренки Вилены, ей пять лет. Конек-горбунок – мой самый любимый герой, и на мастер-классе я раскрашиваю его фигурку, решила, что он будет у меня красного цвета с узором".

Завершился мастер-класс вручением всем юным мастерам подарков от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". В числе призов главным стал "Ершовский шоколад", который в апреле этого года начала выпускать тюменская кондитерская фабрика "Квартет".

В рамках праздника прошла выставка международного текстильного проекта "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка". Его автор Анна Глазунова поделилась историй его реализации: "Проект стартовал в 2014 году, и в нем приняли участие 387 человек из девяти стран мира, которые создали 251 квилт. Выставка путешествует не только по Тюменской области, но и в других регионах".