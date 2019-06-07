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Минпромторг: Nike, Adidas и Uniqlo планируют открыть производство в России

Экономика, 19:05 07 июня 2019

Минпромторг РФ | Фото: Минпромторг РФ

Международные компании Nike, Adidas и Uniqlo хотят завести производство товаров в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который сказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.

Он пояснил, что сегодня соотношение цены и качества текстильной продукции в России оптимально. По его мнению, многим глобальным компаниям выгодно располагать производство на территории РФ с логистической точки зрения.

Виктор Евтухов напомнил, что с 2017 года в России производит свою продукцию испанская компания Inditex. На 14 российских фабриках, специализирующихся на выпуске домашнего текстиля, швейной мужской, детской и женской одежды, а также на производстве трикотажных и чулочно-носочных изделий, шьется продукция для брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti S.A. и Oysho.

"При этом данные товары с пометкой Made in Russia реализуются исключительно на внешнем рынке, увеличивая несырьевой экспорт продукции российского производства", - сказал замглавы Минпромторга.

Виктор Евтухов добавил, что в России неплохо развито обувное производство. "Мы много производим обуви. У нас есть прекрасные компании, которые имеют сети своих фирменных магазинов. Мы всем рады. Обувщики тоже, я думаю, будут приходить и локализовывать производство в Российской Федерации. Это становится выгодным, это очевидно", - сказал замминистра.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.

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# минпромторг РФ , Петербургский международный экономический форум , ПМЭФ

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