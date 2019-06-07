Тюменский врач спас ребенка на борту самолета

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменский хирург Александр Маринин спас ребенка, которому стало плохо во время авиаперелета. Двухлетний малыш начал кашлять, хрипеть и задыхаться. Это произошло на борту самолета Анталья – Тюмень 6 июня, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Когда самолет находился уже над Тюменью, командир по громкой связи спросил, нет ли среди пассажиров врача. Александр прослушал легкие ребенка и определил бронхоспазм. Он возникает при резком сужении дыхательных путей, из-за чего поступление кислорода в организм затрудняется, а углекислый газ практически не выводится. Если такое состояние протекает длительно, ткани органов испытывают кислородное голодание. Это может привести к повреждению и постепенной гибели клеток головного мозга.

Врач сделал все возможное, чтобы, находясь в воздухе, остановить приступ удушья — воспользовался препаратами из аптечки, находящейся у стюардесс, вместе с еще одним пассажиром-медиком ввел лекарства и находился рядом с пациентом.

Кроме медикаментозной поддержки важно было еще и успокоить ребенка - страх и паника усугубляют состояние при бронхоспазме. Отвлечь малыша доктору удалось быстро – сказался большой опыт общения с маленькими пациентами.

Спустя пару минут ребенок задышал свободнее. Когда угроза жизни миновала, самолет пошел на посадку. Чтобы из-за разницы давления юному тюменцу не стало хуже, экипаж самолета принес ребенку кислородный баллон с маской. После приземления ребенка передали бригаде скорой помощи. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.