СИБУР пригласит на стажировку победителей конкурса студенческих работ

| Фото: АНО "Россия – страна возможностей" | Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Российским студентам решить реальные производственные задачи. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту "Профстажировки 2.0" с ООО "СИБУР" подписано на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума, сообщает автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей".

В рамках соглашения СИБУР станет одним из партнеров-работодателей проекта и пригласит на стажировку победителей конкурса студенческих работ. На первом этапе студентам предлагается решить задачи семи предприятий компании. Специально для проекта "Профстажировки 2.0" компания подготовила ряд практических кейсов, на основании которых студенты будут делать курсовые и дипломные работы.

Платформа проекта для студентов будет запущена до конца июня. Участники конкурса начнут решать кейсы от работодателей уже в сентябре. Эти задания охватывают все направления подготовки специалистов.

"Участие в проекте – хорошая возможность для студентов получить профессиональный опыт, попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач и начать свою карьеру в крупнейших компаниях. "СИБУР" направляет усилия на то, чтобы максимально приблизить стандарты подготовки специалистов в профильных учебных заведениях под потребности работодателей. В 2018 году более 270 студентов прошли стажировку в компании, порядка половины из них остались работать на наших предприятиях", – отметил генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.