На Ямале нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины на берегу реки Тамчару-Яха в Новом Уренгое, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Вечером 6 июня на берегу реки Тамчару-Яха местные жители нашли тело неизвестного.

Прибывшие на место следователи установили, что труп без видимых телесных повреждений. Одежда была мокрой, в карманах лежали деньги и сотовый телефон. "К месту, где обнаружено тело, из воды ведет цепочка одиночных следов. По свидетельству местных жителей, это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку", — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Место происшествия осмотрено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, очевидцы опрашиваются, личность мужчины устанавливается.

По результатам проверки примут процессуальное решение.