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На Ямале нашли тело мужчины

Происшествия, 12:26 08 июня 2019

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины на берегу реки Тамчару-Яха в Новом Уренгое, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Вечером 6 июня на берегу реки Тамчару-Яха местные жители нашли тело неизвестного.

Прибывшие на место следователи установили, что труп без видимых телесных повреждений. Одежда была мокрой, в карманах лежали деньги и сотовый телефон. "К месту, где обнаружено тело, из воды ведет цепочка одиночных следов. По свидетельству местных жителей, это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку", — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Место происшествия осмотрено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, очевидцы опрашиваются, личность мужчины устанавливается.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# Новый Уренгой , проверка , следователи

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