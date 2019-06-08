Два тюменских пляжа обследовали водолазы и инспекторы ГИМС

Архивное фото ИА "Тюменская линия Архивное фото ИА "Тюменская линия

16 пляжей будут работать в этом купальном сезоне. Пока прошли все проверки только два – пруд Лесной и пляж санатория "Сибирь".

По словам главного специалиста по ликвидации ЧС ТОСЭР Павла Ступника, заявки на обследование дна поступили от 13 структур. Водолазы достают на поверхность металлические предметы, автомобильные шины, стекло, коряги и крупные ветки.

После спасателей тюменские пляжи обследуют инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области. Как рассказал руководитель тюменского отделения ГИМС Олег Ильмурзин, в нынешнем сезоне планируется открыть 16 мест отдыха на воде, из них два уже получили разрешение – пруд Лесной и водоем в санатории "Сибирь".

"Пока заявок на проверку остальных пляжей, расположенных на базах отдыха и в санаториях, не поступало. Заявка на проверку бесплатных пляжей поступает от администрации города, пока ее тоже не было, - пояснил он. – Старт купального сезона зависит от погодных условий. Мы же делаем все необходимое, чтобы отдых горожан был безопасным. Все пляжи проходят проверку на наличие информационных щитов о безопасности на воде и оборудованных спасательных постов. Также в местах, разрешенных для купания, должны быть сертифицированные спасатели. А проверку качества и состава воды проводят сами руководители баз отдыха или владельцы пляжей.

Также перед предстоящим купальным сезоном инспекторы ГИМС ведут работу с представителями муниципалитетов, полиции, общественных организаций,сообщает "АиФ - Западная Сибирь".