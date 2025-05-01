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Восемь золотых медалей привезли тюменцы с чемпионата по гребному слалому

Спорт, 20:16 29 мая 2025

С набором наград вернулись тюменцы с соревнований по гребному слалому, сообщает региональный департамент по спорту.

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по среди юниоров и юниорок состоялись в Нижнем Тагиле.

Мария Соколова взяла пять золотых медалей и одну серебряную.

Николай Баранов стал обладателем золотой медали в дисциплине "каное-одиночка"

Илья Ершов завоевал бронзовую награду в "каяк-экстрим".

Данил Осипов взял "серебро" за гонку на каяках и "бронзу" за "каяк-экстрим".

Даниил Капитонов стал первым в гонке на каноэ, а Даниил Вельдин замкнул тройку призеров в состязаниях на каноэ.

Также в копилке нашего региона девять наград командного зачета – одна золотая, две серебряных и две бронзовых.

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# гребной слалом

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