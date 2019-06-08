Павел Тараканов посетил Упоровский район

Фото пресс-службы Упоровского района Фото пресс-службы Упоровского района

Объекты сельской кооперации осмотрел член Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов в ходе рабочей поездки в Упоровский район.

Сенатор побывал на оборудованном при поддержке областного департамента агропромышленного комплекса убойном пункте кооператива "Исток". По словам председателя Анатолия Шмурина, когда все деревенское мясо ближайших районов станет проходить через кооператив, дело будет прибыльным. Но для этого необходимо контролировать деятельность нелегальных заготовщиков мяса и предусмотреть компенсацию затрат селян на доставку скота до пункта убоя.

На площадках "Агрофирмы "КРиММ" сенатору продемонстрировали несколько этапов производства картофеля - от маленького ростка в пробирке, до сбора урожая и хранения его в крупнейшем овощехранилище Европы. В этом году будет запущен самый современный завод по производству полуфабрикатов и готового к употреблению картофеля мощностью 30 тыс. тонн. Стоимость одного килограмма очищенного картофеля в вакууме, выходящего с завода - порядка 40 рублей, то есть, практически не отличается от цены необработанного картофеля в магазинах.

Генеральный директор "Агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов, сказал о том, что даже предприятия такого масштаба, затрачивают много сил и времени на согласования документов с госструктурами и ресурсоснабжающими организациями, сталкиваются с проблемами кредитования и испытывают сложности с выходом в торговые сети.

"Стремление Геннадия Рязанова к движению вперед поддерживает и региональная власть, помогая, чем возможно. Проект агрофирмы реализован с грантовой поддержкой из областного бюджета. Что касается обозначенных проблем, то они не уникальны. Они характерны для предпринимателей всей России. По итогам встреч мы набрали достаточно наказов, поэтому будем системно работать, чтобы их решить" - сказал Павел Тараканов.

В Суерском сельском поселении сенатору предложили оценить положительный опыт муниципального-частного партнерства и привлечения общественности к решению проблем благоустройства. Глава территории Лариса Гольцман рассказала о том, как сельскому поселению удалось привлечь солидные грантовые денежные средства и реализовать ряд крупных проектов по улучшению комфортности среды.

Соб. инф.