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Викуловчанка поверила мошеннику и потеряла пять тысяч рублей

Происшествия, 12:09 09 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жительница села Викулово стала жертвой мошенников. Женщина перевела злоумышленнику 5 тыс. рублей, надеясь на многомиллионную компенсацию за контрафактный товар, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили полицейские, женщина через Интернет купила фитнес-питание. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником госучреждения.

Он сообщил ей, что приобретенный товар оказался низкого качества и женщине положена страховая выплата - 15 млн рублей. Однако для получения суммы необходимо оплатить судебные издержки в размере 79 тыс. рублей.

У пострадавшей на банковской карте было только 5 тыс., но звонивший сообщил, что в виде исключения готов снизить сумму. После того как заявительница перевела деньги на указанный счет, мужчина перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# Викуловский район , мошенничество , уголовное дело

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