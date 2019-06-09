Викуловчанка поверила мошеннику и потеряла пять тысяч рублей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жительница села Викулово стала жертвой мошенников. Женщина перевела злоумышленнику 5 тыс. рублей, надеясь на многомиллионную компенсацию за контрафактный товар, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили полицейские, женщина через Интернет купила фитнес-питание. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником госучреждения.

Он сообщил ей, что приобретенный товар оказался низкого качества и женщине положена страховая выплата - 15 млн рублей. Однако для получения суммы необходимо оплатить судебные издержки в размере 79 тыс. рублей.

У пострадавшей на банковской карте было только 5 тыс., но звонивший сообщил, что в виде исключения готов снизить сумму. После того как заявительница перевела деньги на указанный счет, мужчина перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".