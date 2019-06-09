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Дети Уватского района познакомились со спасательной спецтехникой

Общество, 14:46 09 июня 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Выставку пожарно-технического вооружения для детей Уватского сельского поселения провел 23 отряд федеральной противопожарной службы. Выставка была организована рамках всероссийской акции "Мое безопасное лето", сообщает МЧС Тюменской области.

Специализированный транспорт спасателей привлек внимание как юных, так и взрослых жителей села. В ходе пожарно-технической выставки сотрудники МЧС рассказывали детям и взрослым об основных правилах безопасного поведения в быту, в лесу и на воде, вручали памятки и брошюры.

"Наша задача напомнить детям, а также их родителям какие опасности могут подстерегать в случае пренебрежения правилами безопасности" - отметил представитель пожарной охраны Михаил Слинкин.

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# безопасное лето , МЧС

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