  • 9 июня 20199.06.2019воскресенье
  • USD65,0395
    EUR73,2605
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

Нетрезвые водители стали виновниками двух ДТП в Тюмени

Происшествия, 15:49 09 июня 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека получили травмы в четырех авариях на дорогах Тюменской области 8 июня. Виновниками двух ДТП стали нетрезвые водители, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На улице Широтной столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Toyota Mark II. 34-летний мужчина, управлявший Nexia получил травмы головы.

Водитель Toyota скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС в районе Гилевсвкой Рощи. 25-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Ранее его уже неоднократно задерживали за нетрезвую езду. В 2017 году суд лишил его права управления транспортом на 30 месяцев. Мужчина доставлен в отдел.

На улице Санаторной в поселке Малый Тараскуль автомобиль Audi 100 наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. По предварительным данным, нетрезвый 34-летний водитель автомобиля превысил безопасную скорость движения. Показания алкотестера составили 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе. 10-летняя девочка, управлявшая велосипедом, получила травму ноги.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции на территории Тюменской области отстранены от управления транспортными средствами в состоянии опьянения 22 водителя.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водители , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 09.06.2019Нетрезвые водители стали виновниками двух ДТП в Тюмени
13:46 09.06.2019Житель Винзилей ранил соседа отверткой
12:09 09.06.2019Викуловчанка поверила мошеннику и потеряла пять тысяч рублей
12:26 08.06.2019На Ямале нашли тело мужчины