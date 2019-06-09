Нетрезвые водители стали виновниками двух ДТП в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека получили травмы в четырех авариях на дорогах Тюменской области 8 июня. Виновниками двух ДТП стали нетрезвые водители, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На улице Широтной столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Toyota Mark II. 34-летний мужчина, управлявший Nexia получил травмы головы.

Водитель Toyota скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС в районе Гилевсвкой Рощи. 25-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Ранее его уже неоднократно задерживали за нетрезвую езду. В 2017 году суд лишил его права управления транспортом на 30 месяцев. Мужчина доставлен в отдел.

На улице Санаторной в поселке Малый Тараскуль автомобиль Audi 100 наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. По предварительным данным, нетрезвый 34-летний водитель автомобиля превысил безопасную скорость движения. Показания алкотестера составили 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе. 10-летняя девочка, управлявшая велосипедом, получила травму ноги.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции на территории Тюменской области отстранены от управления транспортными средствами в состоянии опьянения 22 водителя.