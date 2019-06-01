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Ишимские байкеры провели мастер-класс для подростков, мечтающих водить мотоцикл

Общество, 19:10 10 июня 2019

ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" | Фото: ОГИБДД МО МВД России "Ишимский"

Мастер-класс по дорожной безопасности с будущими водителями мотоциклов и мопедов провели сотрудники ГИБДД, ишимские байкеры и представители ишимской автошколы ВОА.

Участникам акции рассказали о пассивных средствах защиты и предложили примерить защитную экипировку и шлем. Организаторы мероприятия напомнили школьникам о мерах безопасности и о том, чем может обернуться их несоблюдение, подкрепив свои слова примерами из практики.

Автоинспекторы отметили, что мототранспорт является самым опасным средством передвижения. Даже незначительное столкновение и просто падение могут повлечь за собой серьезные последствия.

По мнению организаторов, подобные мероприятия смогут привлечь внимание мотолюбителей к дорожной дисциплине.

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" с начала года зарегистрировано восемь ДТП с участием водителей мотоциклов и мопедов, из них три - с пострадавшими.

ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" | Фото: ОГИБДД МО МВД России "Ишимский"

Соб. инф.

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# байкеры , дорожная безопасность , Ишим , мастер-класс , мотоциклисты , профилактика

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