Тюменский драматический театр приглашает начинающих артистов на кастинг

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Прослушивание молодых профессиональных артистов объявляет Тюменский Большой драматический театр 13 июня, сообщает концертно-театральное объединение региона.

Труппе нужен пластичный, с хорошими вокальными данными молодой человек не старше 23 лет с дипломом по специальности "Артист драматического театра".

Кандидатам необходимо представить драматический отрывок, вокальный и танцевальный номера. Для участия нужно прислать полное развернутое резюме (фото обязательно) с контактной информацией на электронный адрес info@tdt72.ru (с пометкой "ПРОСЛУШИВАНИЕ").

Кастинг состоится на сцене театра.