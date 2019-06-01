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Тюменский драматический театр приглашает начинающих артистов на кастинг

Общество, 08:00 13 июня 2019

kto72.ru

Прослушивание молодых профессиональных артистов объявляет Тюменский Большой драматический театр 13 июня, сообщает концертно-театральное объединение региона.

Труппе нужен пластичный, с хорошими вокальными данными молодой человек не старше 23 лет с дипломом по специальности "Артист драматического театра".

Кандидатам необходимо представить драматический отрывок, вокальный и танцевальный номера. Для участия нужно прислать полное развернутое резюме (фото обязательно) с контактной информацией на электронный адрес info@tdt72.ru (с пометкой "ПРОСЛУШИВАНИЕ").

Кастинг состоится на сцене театра.

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# кастинг , концертно-театральное объединение , Тюменский драматический театр

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