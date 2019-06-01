Тюменский драматический театр приглашает начинающих артистов на кастинг
kto72.ru
Прослушивание молодых профессиональных артистов объявляет Тюменский Большой драматический театр 13 июня, сообщает концертно-театральное объединение региона.
Труппе нужен пластичный, с хорошими вокальными данными молодой человек не старше 23 лет с дипломом по специальности "Артист драматического театра".
Кандидатам необходимо представить драматический отрывок, вокальный и танцевальный номера. Для участия нужно прислать полное развернутое резюме (фото обязательно) с контактной информацией на электронный адрес info@tdt72.ru (с пометкой "ПРОСЛУШИВАНИЕ").
Кастинг состоится на сцене театра.