Тоболячка обвинила мужа в краже шубы, чтобы вернуть его в семью

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница Тобольска 1970 года рождения ложно обвинила мужа в краже шубы, чтобы вернуть его в семью. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МО МВД России “Тобольский”.

В начале июня в дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже шубы стоимостью 100 тыс. рублей обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что в хищении подозревает своего супруга, который с ней совместно уже не проживает, но имеет ключи от квартиры.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции. “Стражи порядка установили, что мужчина к краже непричастен. Позже заявительница дала признательные показания, что сама спрятала шубу и заявила в полицию, чтобы таким образом вернуть мужа в семью”, — сообщили в пресс-службе.

В отношении тоболячки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". “Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет”, — заключили в полиции.