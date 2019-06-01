В Тюменской области стартовала акция по очистке берегов озер и рек

| Фото: water-rf.ru | Фото: water-rf.ru

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России" стартовала в Тюменской области.

Как сообщает организатор акции, областной департамент недропользования и экологии, принять участие в акции могут все желающие.

По итогам будет составлен рейтинг самых активных регионов, показавших лучшие результаты при организации и проведении акции "Вода России".

В 2018 году Тюменская область заняла 15 место из 85 регионов-участников. Следует отметить, что в регионе ежегодно число желающих участвовать в акции растет.

Составлен план-график проведения мероприятий по очистке берегов озер и рек в Тюменской области на 2019 год. Предложения об участии в акции "Вода России" поступили от 24 предприятий-водопользователей, они планируют очистить берега водных объектов общей протяженностью 22,44 км.

В акции "Вода России" принимает участие Центр добровольческого движения г. Тобольска. Добровольцы планируется очистить берега рек Иртыш и Курдюмка.

Уже поддержали акцию "Вода России" и приняли активное участие в мероприятиях сотрудники ООО "РН-Уватнефтегаз". Предприятие очистило территорию оз. Круглое протяженностью 3,27 км. 40 сотрудников Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области привели в порядок оз. Круглое в мае.

Берега реки Туры в п. Антипино протяженностью 400 м стали чище благодаря АО "Антипинского нефтеперерабатывающего завода".

ФСС РФ "Тараскуль" провело очистку береговой полосы озера Малый Тараскуль. В мероприятии приняли участие 50 человек.

Сотрудники ЗАО НПП "Западная Сибирь" ОП санаторий SPA-отель "Ингала" организовали проведение экологического субботника и очистили берег реки Ук. Убран мусор, накопившийся в прибрежной части акватории, на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протяженностью 1 тыс. м.

Инициативная группа из 120 человек проекта "Event park Алебашево" в мае очистили прибрежную зону оз. Алебашево протяженностью 767 м.

В акции "Вода России" продолжают активно принимать участие муниципальные образования Тюменской области. В 2019 году органы местного самоуправления планируют организовать мероприятия по очистке берегов водных объектов общей протяженностью 118,35 км, где будут задействованы более пяти тысяч человек.

Так, на территории Уватского муниципального района уже очищены берега рек Иртыш, Стершиха, Дуванка общей протяженностью 711 м.

В Упоровском районе очищены берега р. Грязнуха и Ингала, а также озеро в с. Пятково общей протяженностью 3 тыс. 600 м. Стал чище берег р. Суэтяк в Аромашевском муниципальном районе.

Чтобы принять участие и внести свой вклад в сохранение водных ресурсов, а также дать свои предложения по определению водных объектов, берега которых нуждаются в очистке, можно обратиться в администрации муниципальных образований или в департамент недропользования и экологии Тюменской области по телефону: (3452) 426-240.