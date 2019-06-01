  • 11 июня 201911.06.2019вторник
  • USD64,7919
    EUR73,2148
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Принять участие в мотогонках в Тюмени смогут все желающие

Спорт, 17:38 11 июня 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Первый этап открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплинах суперкросс стартует на мототреке ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1/4) в Тюмени 15 июня в 12 часов. Принять участие смогут все желающие, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В соревнованиях будет проводиться зачет для спортсменов в классах мотоциклов с объемом двигателя до 65, 85, 125 кубических сантиметров и отдельный зачет для девушек. Ожидаются участники из Тюмени, Ялуторовска, Шадринска, а также Омской и Свердловской областей. Возраст участников: от 7 до 45 лет. Занявших I, II и III места наградят дипломами соответствующих степеней, а команды - памятными кубками.

Также впервые в Тюмени любой желающий сможет принять участие в мотоциклетных гонках. Для этого нужно иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, полис страховой компании от несчастного случая, спортивную экипировку, соответствующую правилам соревнований, и мотоциклетное средство (питбайк), которое продается в открытом доступе.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гонки , мотоциклисты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 11.06.2019Серия бесплатных тренировок "Здравого смысла" охватит Тюмень, Ишим и Тобольск
18:54 11.06.2019Тюменская скалолазка участвовала в открытии скалодрома в Китае
17:38 11.06.2019Принять участие в мотогонках в Тюмени смогут все желающие
14:32 11.06.2019Юнармейцы области встретятся на игре "Победа"