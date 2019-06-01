В тюменском сквере имени Александра Моисеенко появился стрит-арт

| Фото: из группы "Пикник "Актив" Тюмень" во ВКонтакте (автор: Герман Совенко) | Фото: из группы "Пикник "Актив" Тюмень" во ВКонтакте (автор: Герман Совенко)

10 человек приняли участие в создании нового стрит-арта в сквере Александра Моисеенко (ул.Одесская, 50) в Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проекта "Пикник "Актив" Ирина Мустыгина.

"Тюменский художник Артем Овер изобразил своего авторского персонажа. Ему помогли представители сообщества "Люди Y" — потенциальные участники форума молодежи "Утро". Ранее они прошли региональный отбор в делегацию Тюменской области на пикнике "Актив". Теперь с помощью уличного искусства они заявляют, что готовы представить регион на уральском форуме", - поделилась Ирина Мустыгина.

| Фото: из группы "Пикник "Актив" Тюмень" во ВКонтакте (автор: Герман Совенко) | Фото: из группы "Пикник "Актив" Тюмень" во ВКонтакте (автор: Герман Совенко)

В создании стрит-арта приняли участие 10 человек. Увидеть его горожане могут неподалеку от корпуса Тюменского государственного медицинского университета.

| Фото: из группы "Пикник "Актив" Тюмень" во ВКонтакте (автор: Герман Совенко) | Фото: из группы "Пикник "Актив" Тюмень" во ВКонтакте (автор: Герман Совенко)

"Мы привлекли художника, который имеет свой стиль и авторского персонажа. Именно его он и изобразил совместно с ребятами. Эмоция на данном рисунке - заряженный энтузиазм и любовь к своему делу. Персонаж Артема едет на Утро, потому что хочет развиваться и принимается к делу с огнем в глазах", - рассказала Ирина Мустыгина.

Инна Пахомова