  • 12 июня 201912.06.2019среда
  • USD64,5158
    EUR73,0448
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер западный

Ишимским школьникам вручили паспорта и благодарности в День России

Общество, 17:50 12 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 ишимским школьникам вручили паспорта, еще десять ребят получили благодарственные письма во время празднования Дня России в Ишиме 12 июня.

Глава города Фёдор Шишкин, поздравляя жителей, отметил, что День России - объединяет всех граждан.

"Встречаем праздник с хорошим настроением, этот день призван сплотить жителей нашего многонационального города, страны. Несмотря на серьезную внешнеполитическую ситуацию, наша задача - сделать государство еще сильнее. Для этого нужно хорошо учиться, работать на совесть, и тогда Россия будет процветать. У нас все для этого есть!" - уверен он.

Одна из тех, кто получил благодарность от городских властей - лицеистка Амалия Гультяева. Девушка - активный участник музыкальных конкурсов разных уровней.

"Я получила Благодарственное письмо за творческие и интеллектуальные победы. Это событие произошло в замечательный и важный праздник - День России, я запомню его на всю жизнь!" - поделилась она.

В Ишиме помимо награждения лучших жителей состоялась концертно-развлекательная программа "Моя Родина - Россия" с участием детских творческих коллективов города.

Для детей и взрослых были организованы творческие площадки и мастер-классы.

День России в Ишиме завершит сольный концерт Жанны Прохорихиной в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благодарственное письмо , День России , Ишим , паспорта , Федор Шишкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 12.06.2019Выставка "Сокровища музеев России" в Тюмени открылась с аншлагом
18:28 12.06.2019Тюменские спасатели в День России обеспечивают безопасность и проводят мероприятия для детей
18:00 12.06.201913 июня - события дня
17:50 12.06.2019Ишимским школьникам вручили паспорта и благодарности в День России