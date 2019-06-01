Ишимским школьникам вручили паспорта и благодарности в День России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 ишимским школьникам вручили паспорта, еще десять ребят получили благодарственные письма во время празднования Дня России в Ишиме 12 июня.

Глава города Фёдор Шишкин, поздравляя жителей, отметил, что День России - объединяет всех граждан.

"Встречаем праздник с хорошим настроением, этот день призван сплотить жителей нашего многонационального города, страны. Несмотря на серьезную внешнеполитическую ситуацию, наша задача - сделать государство еще сильнее. Для этого нужно хорошо учиться, работать на совесть, и тогда Россия будет процветать. У нас все для этого есть!" - уверен он.

Одна из тех, кто получил благодарность от городских властей - лицеистка Амалия Гультяева. Девушка - активный участник музыкальных конкурсов разных уровней.

"Я получила Благодарственное письмо за творческие и интеллектуальные победы. Это событие произошло в замечательный и важный праздник - День России, я запомню его на всю жизнь!" - поделилась она.

В Ишиме помимо награждения лучших жителей состоялась концертно-развлекательная программа "Моя Родина - Россия" с участием детских творческих коллективов города.

Для детей и взрослых были организованы творческие площадки и мастер-классы.

День России в Ишиме завершит сольный концерт Жанны Прохорихиной в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.

Инна Кондрашкина