Более пятидесяти жителей Нижних Аремзян стали участниками акции #ДоброВСело

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Более 50 жителей Нижнеаремзянского сельского поселения Тобольского района прошли бесплатное обследование в центре здоровья областной больницы № 3 в рамках Всероссийской акции #ДоброВСело, сообщает пресс-служба учреждения.

Селяне смогли проверить работу своего сердца, узнать артериальное давление и проконсультировались с врачом центра здоровья. Оптометрист измерил внутриглазное давление, участники акции прошли флюорографию. В ФАПе был организован мужской и женский кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний.

В рамках всеобуча "Нет раку груди!" 26 женщин узнали, как провести самообследование, врачи развеяли распространенные заблуждения о раке молочной железы и мастопатии. Еще 22 человека проконсультировались со специалистом страховой компании, который рассказал о правах и обязанностях пациента в системе ОМС. Волонтеры-медики Тобольского медколледжа рассказали о полезном питании, здоровом образе жизни.

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Тоболяки и жители района могут пройти осмотри в кабинетах раннего выявления заболеваний. В Тобольске прием ведется в городской поликлинике (4 мкр, 53, каб. 252 для мужчин и 251, 253 — для женщин) и отделении профилактики на ул. Красноармейской, 4 (каб. 16 для мужчин, 18 для женщин). Дополнительную информацию можно получить по тел.: 25-29-44 и 22-62-50.