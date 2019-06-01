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Тюменцы завоевали третье место на конкурсе "Безопасное колесо"

Общество, 13:15 13 июня 2019

гибдд.рф | Фото: гибдд.рф

Команда Тюменской области заняла третье место на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2019" в Казани с 3 по 10 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

В команду Тюменской области вошли четыре человека в возрасте 10-12 лет — школьники из Аромашевского района. Первое место в абсолютном личном зачете среди девочек заняла Ирина Никитюк.

В Казани жители Тюменской области хорошо показали себя в конкурсе по правилам дорожного движения, фигурному вождению велосипеда, езде на двухколесном транспорте в автогородке с соблюдением ПДД. Также дети продемонстрировали умения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП. Ждал участников соревнования и творческий конкурс - выступление агитбригады.

"Наши дети на протяжении 18 лет занимают призовые места. Они неоднократно представляли РФ на европейском чемпионате по безопасности дорожного движения. В прошлом году заняли первое место в Венгрии", — поделилась Анжела Борисова.

Первое место в общем зачете завоевала команда Калининградской области, второе — Липецкой.

Всего участниками состязаний юных знатоков дорожного движения стали 340 школьников из 85 регионов России.

Инна Пахомова

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# Безопасное колесо , дети , конкурсы , состязание

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