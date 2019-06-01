Жителя Ишимского района обвиняют в гибели знакомого

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

46-летнему жителю Ишимского района, которого подозревают в гибели знакомого, предъявили обвинение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В ночь на 12 июня во время застолья повздорили двое нетрезвых мужчин. Конфликт перерос в драку. Один стал избивать оппонента. Удары пришлись по голове и телу. После злоумышленник лег спать. Проснувшись утром, мужчина увидел лежащего на полу знакомого без признаков жизни.

Злоумышленник заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.