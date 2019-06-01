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Жителя Ишимского района обвиняют в гибели знакомого

Происшествия, 17:49 13 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

46-летнему жителю Ишимского района, которого подозревают в гибели знакомого, предъявили обвинение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В ночь на 12 июня во время застолья повздорили двое нетрезвых мужчин. Конфликт перерос в драку. Один стал избивать оппонента. Удары пришлись по голове и телу. После злоумышленник лег спать. Проснувшись утром, мужчина увидел лежащего на полу знакомого без признаков жизни.

Злоумышленник заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следователи , уголовное дело

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