14 июня в Тюмени будет ветрено и зябко
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Не выше плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 14 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность. К вечеру похолодает до плюс 7 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-73 %.
Пронизывающий ветер не оставляет Тюмень, его направление в течение дня будет меняться с западного до северо-восточного. Основная скорость - 4-8 метров в секунду. Порывы могут достигать 14 метров в секунду.
Атмосферное давление остается пониженным 748-751 мм рт. ст.
Заход солнца в 21 час 34 минуты. Долгота дня 17 часов 52 минуты.