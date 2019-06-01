14 июня в Тюмени будет ветрено и зябко

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 12 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 14 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность. К вечеру похолодает до плюс 7 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-73 %.

Пронизывающий ветер не оставляет Тюмень, его направление в течение дня будет меняться с западного до северо-восточного. Основная скорость - 4-8 метров в секунду. Порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 748-751 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 34 минуты. Долгота дня 17 часов 52 минуты.