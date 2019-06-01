  • 14 июня 201914.06.2019пятница
  • USD64,6314
    EUR73,0141
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер западный

Четыре светофора отключат в Тюмени

Общество, 08:07 14 июня 2019

Четыре светофора отключат в Тюмени 14 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты около ТРЦ "Гудвин" на ул. Максима Горького и на перекрестке этой же улицы с ул. Советской.

А с 9 до 19 часов не будут работать светофоры на перекрестках ул. Рабочей с ул. Чаплина и ул. Колхозной.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожное движение , отключение светофоров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 14.06.2019Четыре светофора отключат в Тюмени
07:30 14.06.201914 июня в Тюмени будет ветрено и зябко
19:03 13.06.2019Первый сити-квест по творчеству Владислава Крапивина пройдет на Литературном бульваре
18:43 13.06.2019Проект тюменских студентов могут взять в основу реновации Кирова