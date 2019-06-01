Четыре светофора отключат в Тюмени

Четыре светофора отключат в Тюмени 14 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты около ТРЦ "Гудвин" на ул. Максима Горького и на перекрестке этой же улицы с ул. Советской.

А с 9 до 19 часов не будут работать светофоры на перекрестках ул. Рабочей с ул. Чаплина и ул. Колхозной.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.