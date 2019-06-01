Тоболячка лишилась ста тысяч рублей при сдаче квартиры в аренду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего тоболячку почти на 100 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 47-летняя женщина, у которой неизвестный похитил 98 тыс. рублей с банковской карты. Тоболячка разместила в Интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил мужчина и пояснил, что он является военнослужащим и скоро приедет в Тобольск. Квартира его устроила, и он готов перевести предоплату.

Злоумышленник попросил подойти женщину к банкомату, чтобы перевести деньги. Он продиктовал потерпевшей определенные комбинации, но потом женщина поняла, что ее вводят в заблуждение и прервала звонок. В банке ей подтвердили, что с карты произведено 10 операций по снятию денег по 9 тыс. 800 рублей. Женщина заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.