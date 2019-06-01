Названа новая опасность фастфуда
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Ученые из Австралийского национального университета заявили, что фастфуд способствует раннему старению мозга, сообщает ИА "Газета РУ", со ссылкой на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.
"Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета второго типа и значительного снижения функции мозга", — говорится в исследовании.