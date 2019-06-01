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Команда "Аванпоста" представит регион на Всероссийской игре "Победа"

Общество, 13:16 14 июня 2019

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Команда центра "Аванпост" представит тюменский регион в финале Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", сообщает пресс-служба центра "Аванпост".

В финале игры в Тюмени встретились три команды юнармейцев. В итоге команда Нижнетавдинского района стала второй, команда из Ишима заняла третье место. "Аванпост" - победитель.

"Соревнования дались непросто. К ним мы готовились усердно и в сжатые сроки. С тренировок уходили поздно, уставали, зато есть хороший результат. То, что мы заняли первое место, очень порадовало — честно говоря, мы уже соскучились по победам. Теперь нам предстоит серьезная подготовка ко всероссийскому финалу, который пройдет в Москве и куда съедутся сильнейшие команды со всей страны", - поделился представитель команды центра "Аванпост" Данила Изосимов.

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# всероссийская военно-спортивная игра , игра , центр Аванпост

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