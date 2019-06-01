В тюменской больнице установили новейший аппарат МРТ

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Аппарат магнито-резонансной томографии последнего поколения установили в Тюменской областной клинической больнице №1.

Новый аппарат с напряженностью магнитного поля 3 Тесла открывает принципиально новые диагностические возможности, подчеркнул президент Российского общества рентгенологов и радиологов, доктор медицинских наук, профессор Валентин Синицын, общаясь с журналистами на презентации нового кабинета МРТ.

"Это прорывное событие не только для Тюменской области, но и, пожалуй, для всей России. Аппаратов такого класса в стране пока практически нет. Появление этого прибора позволяет проводить гораздо более точную диагностику самых разных заболеваний, в том числе - у детей в возрасте от нуля лет и будущих мам", - сказал Валентин Синицын. Этот один из самых универсальных и точных видов диагностического исследования. Он совершенно безопасен для пациентов.

Диагноз ставит не прибор, а врач, добавил президент Российского общества рентгенологов и радиологов. Он очень высоко оценил профессиональную подготовку тюменских специалистов по магнито-резонансной томографии.

По словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, обследования на новом томографе будут проходить, в первую очередь, дети.

"На базе Тюменской областной клинической больнице №1 мы сосредоточили всю детскую соматическую и неврологическую службу. Сюда будут поступать все маленькие жители нашего региона, которым требуются МРТ-исследования. Развитие детского здравоохранения - одно из важнейших направлений соответствующего национального проекта", - рассказала Инна Куликова.

Аппарат МРТ последнего поколения обошелся областному бюджету примерно в 120 млн рублей. Политика регионального правительства заключается в закупке только самых последних моделей выскотехнологичного медицинского оборудования, отметила директор областного департамента здравоохранения. При этом для работы на каждом таком приборе готовятся компетентные специалисты. Для этого привлекаются эксперты российского и международного уровня.

Необходимо отметить, что еще один аппарат магнито-резонансной томографии с напряженностью магнитного поля 3 Тесла действует в областной клинической больнице в Патрушево. Кроме того, идет монтаж нового МРТ-аппарата в Тобольске, который был приобретен по распоряжению главы региона. Еще один магнито-резонансный томограф готовится к вводу в строй в областном онкологическом центре. Он закуплен в рамках национального проекта "Здравоохранение". Высокотехнологичная медицинская помощь становится для жителей Тюменской области все более доступной.

Евгений Бабенко