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Тюменцы смогут увидеть сближение Луны с Юпитером

Общество, 17:49 14 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сближение Луны и Юпитера смогут наблюдать жители Тюмени 16 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталий Угренинов.

Луну в сопровождении Юпитера тюменцы смогут увидеть вечером 16 июня. Обладатели биноклей и подзорных труб смогут различить крупнейшие спутники Юпитера — Каллисто, Ганимед, Ио и Европу.

По словам Виталия Угренинова, лучше всего наблюдать за планетами после 22 часов. Астроном-любитель добавил, что 10 июня Юпитер был в противостоянии с Землей, яркость планеты сейчас особенно высока.

Инна Пахомова

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# Луна , Юпитер

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