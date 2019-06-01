Тюменцы смогут увидеть сближение Луны с Юпитером

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сближение Луны и Юпитера смогут наблюдать жители Тюмени 16 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталий Угренинов.

Луну в сопровождении Юпитера тюменцы смогут увидеть вечером 16 июня. Обладатели биноклей и подзорных труб смогут различить крупнейшие спутники Юпитера — Каллисто, Ганимед, Ио и Европу.

По словам Виталия Угренинова, лучше всего наблюдать за планетами после 22 часов. Астроном-любитель добавил, что 10 июня Юпитер был в противостоянии с Землей, яркость планеты сейчас особенно высока.

Инна Пахомова