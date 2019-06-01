Почти сто семьдесят особенных детей проходят реабилитацию в ишимском центре "Согласие" ежегодно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 200 несовершеннолетних и членов их семей ежегодно проходят социальную реабилитацию в стационарной форме, почти 170 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - в полустационарной форме в социально-реабилитационном центре "Согласие" в Ишиме. 55 тыс. срочных социальных услуг оказал центр населению юга Тюменской области в 2018 году.

Об этом в ходе пресс-тура по центру рассказала его директор Ирина Макарова. Она пояснила, что основная миссия учреждения - сохранение семьи и ребенка в семье.

"Всегда объясняю детям, что главное - прервать цепочку неблагополучия. С помощью специалистов нашего центра это получается почти у всех. Может быть, наших воспитанников не найти в числе космонавтов, но из них вырастают хорошие люди, которые способны создать семью и любить своих детей", - подчеркнула Ирина Макарова.

В "Согласии" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают временно, до решения вопроса их дальнейшего жизнеустройства. Детей до года, как правило, быстро усыновляют или удочеряют. Сложнее устраивать подростков в семью, но в течение года определяют и их. Если в течение месяца ребенка не устраивают, то его данные попадают в федеральный банк. Поэтому география родителей - вся Россия.

В "Согласии" организуют и социальную реабилитацию для несовершеннолетних с рождения до 18 лет и членов их семей при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизни. Это и пагубные привычки родителей, и скандалы в семье, и тяжелая болезнь близких.

Здесь же проходят социальную реабилитацию дети-инвалиды до 18 лет и дети с ограниченными возможностями здоровья до трех лет.

Около 80 специалистов трудятся в центре, более 60% из них имеют высшее профессиональное образование и имеют стаж работы в социальной сфере от 5 до 20 лет. В учреждении работают девять победителей областного конкурса на звание "Лучший социальный работник". 28 июня центру "Согласие" исполняется 25 лет.

Центр - единственное учреждение в Тюменской области, в котором проводится реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью технологии "Саундбим" или "Музыкальный луч". Это новейшее эффективное оборудование, которое использует ультразвуковой луч для борьбы с тяжелыми недугами. С помощью музыки и звука ребенок, страдающий неврологическими отклонениями, патологией двигательной сферы, слабым зрением или слухом, получает возможность выразить себя и учиться общаться с окружающими. Особенно "Саундбим" зарекомендовал себя в реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.

Всего в "Согласии" работают четыре отделения: приемное, социальной реабилитации, дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и срочной социальной помощи.

В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья организована работа по раннему сопровождению семей, имеющих детей с отклонениями в развитии, а родители проходят обучение реабилитационным методам в домашних условиях. Кроме того, на базе отделения работают кружки и клубы такие, как "Родительская академия", где семьи имеют возможность обсудить проблемы и поделиться опытом воспитания особенных детей. В рамках клуба работает семейный конструкторий.

В центре есть комнаты социально-бытовой адаптации, где детей учат элементарным навыкам - стирке в машинке-автомате, приготовлению несложных блюд, пользованию духовкой и микроволновкой.

Дети имеют возможность раскрыть свои таланты в мультстудии "Мультимикс" и фотостудии "Яркий образ".

Инна Кондрашкина