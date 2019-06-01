Капсулу с посланием будущим врачам откроют через пятьдесят лет

фото Александры Малыгиной фото Александры Малыгиной

Два послания потомкам подготовили медики Тюменской области. Листы с текстами запечатали в капсулу во время торжественного собрания в ДК "Нефтяник", посвященного празднованию Дня медицинского работника 14 июня.

Одно из обращений к будущему поколению врачей зачитал представитель династии Ямовых - Николай - общий медицинский стаж его рода более 400 лет. Сам Николай работает терапевтом в упоровской районной больнице, в этом году он занял первое место в областном профессиональном конкурсе в номинации "Лучший земский врач".

"Мы рассчитываем на ваши знания, свежие силы и молодую энергию, на ваши здоровые профессиональные амбиции и желание внести свой вклад в общее дело развития российского здравоохранения. Мы не сомневаемся, что несмотря на все нововведения одним из главных лекарств остается доброе слово и внимательное отношение к пациентам и через много веков сохранят актуальность слова Гиппократа: "Медицина поистине есть благородное из всех искусств", - говорится в послании потомкам.

Второй текст подготовлен департаментом здравоохранения региона - с его содержанием общественность сможет ознакомиться только через полвека, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Капсула будет храниться на территории Тюменской областной клинической больницы №1. Главный врач ОКБ № 1 Сергей Ярцев сообщил, что торжественную закладку капсулы произведут на территории Медицинского города. Церемония приурочена к 75-летию со дня образования Тюменской области.

Татьяна Тихонова