Двое тюменцев получили сто баллов на ЕГЭ по географии

| Фото: Министерство образования и науки РФ | Фото: Министерство образования и науки РФ

Двое тюменцев набрали по 100 баллов за ЕГЭ по географии. Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, экзаменационная кампания проходит с 27 мая по 1 июля.

"Экзаменационная работа по географии состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания. На их выполнение отводилось 3 часа. Участники ЕГЭ по географии могли пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов", - рассказал начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев.

В Тюменской области уже были стобалльники ЕГЭ по этому географии. Более того, в 2017 году тюменский выпускник Иван Миляев по приглашению Рособрнадзора встречался с известным путешественником Фёдором Конюховым в его экспедиционном штабе в Москве. Сейчас Иван Миляев учится в ТюмГУ на направлении "География".

Напомним, в 2019 году ЕГЭ сдают около 10 тысяч одиннадцатиклассников Тюменской области.