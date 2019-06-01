С начала года в Крыму побывало более ста тысяч иностранцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. иностранных туристов посетили Крым с начала года.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов - из Украины", - отметил Алексей Черняк.

Кроме того, по его словам, услугами круизного лайнера "Князь Владимир" в этом году воспользуются организованные группы туристов из Германии, Сербии, Китая, Вьетнама и других стран.