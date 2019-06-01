Футболисты "Тюмени" возобновили тренировки

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футболисты "Тюмени" провели первую тренировку после выхода из непродолжительного отпуска 15 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Всю подготовку к предстоящему сезону во втором дивизионе сибиряки проведут дома. Исключение – выезды на контрольные матчи. Первый из них состоится 29 июня. В гостях "Тюмень" сыграет против "Челябинска" – еще одной команды ПФЛ.

На первое занятие на стадионе "Геолог" вышли 25 футболистов. Среди них хорошо знакомые болельщикам по прошлому сезону Денис Вамбольт, Павел Шакуро, Александр Лихачёв, Семён Фомин, Егор Глухов, Владислав Ослоновский, Никита Теленков, Артём Докучаев, Георгий Маргиев и Данил Карпов. Есть и новички.

Среди тренировавшихся можно отметить воспитанников тобольского футбола Вячеслава Граба и Дмитрия Абызова, ранее уже выступавших за "Тюмень". Голкипер в прошлом сезоне играл за "Чайку" из с. Песчанокопское, с которой занял первое место в группе "Юг" ПФЛ. Дмитрий был футболистом "Мурома" на "Западе".

Добавим, что на первое занятие тренерский штаб "Тюмени" во главе с Гораном Алексичем также пригласил футболистов дублирующего состава Владислава Башинского, Александра Бахарева, Илью Лудякова, Ивана Рыбко и Вячеслава Бардыбахина.