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СИБУР взял чибисов под защиту

Общество, 10:52 17 июня 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Знаки "Территория чибисов" установили по территории предприятия "СИБУР Тобольск". Экологический проект "Территория чибисов" реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщают Тобольские предприятия СИБУРа.

Член правления ООО "СИБУР", генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов и директор по охране труда и промышленной безопасности Геннадий Савин изучили условия гнездования и приняли участие в установке ограничительных знаков.

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

"Соседство производства и живой природы – это тренд современности. Если чибисы выбрали себе место для гнездования, которые не мешают производственному процессу, то Компания готова создать безопасные условия для них", - сказал Игорь Климов.

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Для безопасных условий не требуется многого – оградить зоны гнездования и изменить систему покоса травы.

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

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# птицы , СИБУР

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