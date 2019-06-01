Житель Увата украл автозапчасти на сорок тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже автозапчастей задержала полиция Увата. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 40 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение от местного предпринимателя. Мужчина рассказал, что украдены запчасти от его грузовых автомобилей.

Сотрудники полиции установили, что земельный участок, на котором располагаются склады предпринимателя, не огорожен. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее не судимый гражданин.

Молодой человек признался, что давно приметил запчасти, которые без присмотра лежали возле ангаров. В ночное время он на своем автомобиле приехал на промышленную территорию и совершил кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.