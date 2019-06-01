  • 17 июня 201917.06.2019понедельник
  • USD64,4326
    EUR72,6993
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер западный

Житель Увата украл автозапчасти на сорок тысяч рублей

Происшествия, 09:46 17 июня 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже автозапчастей задержала полиция Увата. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 40 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение от местного предпринимателя. Мужчина рассказал, что украдены запчасти от его грузовых автомобилей.

Сотрудники полиции установили, что земельный участок, на котором располагаются склады предпринимателя, не огорожен. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее не судимый гражданин.

Молодой человек признался, что давно приметил запчасти, которые без присмотра лежали возле ангаров. В ночное время он на своем автомобиле приехал на промышленную территорию и совершил кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 17.06.2019Водолазы нашли утонувшего мальчика в реке Вагай
09:46 17.06.2019Житель Увата украл автозапчасти на сорок тысяч рублей
08:29 17.06.2019Пожарные Сургута спасли пожилого мужчину
11:32 15.06.2019Авиабомба времен войны обезврежена в центре Берлина