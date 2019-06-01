Картина "Бык" стала лучшим фильмом "Кинотавра"

| Фото: www.kinotavr.ru | Фото: www.kinotavr.ru

Фильм "Бык" о "лихих 90-х" режиссера-дебютанта Бориса Акопова признан лучшей картиной 30 российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, сообщает РИА Новости.

За режиссуру отметили драму Александра Лунгина "Большая поэзия".

Исполнитель одной из главных ролей в фильме, Александр Кузнецов ("Кислота", "Скиф"), получил приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль.

Лучшей актрисой жюри признало Викторию Толстоганову за роль в фильме "Выше неба" лауреата "Кинотавра" Оксаны Карас.

Специальный приз жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" получила команда фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли.

Приз им. Микаэла Таривердиева достался композитору Игорю Вдовину за музыку к фильму Валерии Гай Германики "Мысленный волк".

Сценарист и режиссер Анна Пармас получила приз им. Григория Горина за сценарий к фильму "Давай поженимся" с Анной Михалковой в главной роли. Этой же картине достался приз за лучший дебют.

Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков достался режиссеру Юсупу Разыкову за фильм "Керосин".

Диплом гильдии получил фильм "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова.