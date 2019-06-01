Тюменский пластический хирург обменялась опытом с корейскими коллегами

| Фото: medgorod.info | Фото: medgorod.info

Специалист "Медицинского города", онколог-хирург, пластический хирург Юлия Стольникова приняла участие в третьем международном симпозиуме пластических хирургов "BellaGel" в Сеуле, Южной Корее, сообщает пресс-служба медучреждения.

Крупное научное мероприятие посетили специалисты из разных стран мира. Спикерами были ведущие пластические хирурги из Кореи, Казахстана, России, Индонезии и Вьетнама.

"Мне удалось не только узнать об опыте специалистов из других стран, но и посмотреть на уровень пластической хирургии в Южной Корее изнутри, - рассказала Юлия Стольникова. - Мы с коллегами посетили одну из клиник, в частности, имели возможность пройти в операционную и посмотреть, как выполняют аугментационную маммопластику, увеличение молочных желез, корейские хирурги. Также нас познакомили с заводом, который занимается изготовлением грудных имплантатов. Было очень интересно и познавательно понаблюдать за процессом производства и за тем, как проводят тесты на прочность".

По словам врача, пластическая хирургия - популярное направление в Сеуле. Южная Корея занимаем четвертое место в рейтинге стран, где пластические операции пользуются высоким спросом. По данным "Медицинского города", в России маммопластику также проводят на высоком уровне.