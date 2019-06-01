Тюменца осудят за жестокую расправу над знакомым из-за долга

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В марте 2019 года в лесу недалеко от дер. Пышма, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением и женщина, которая не смотря на полученные ранения, осталась жива. По подозрению в совершении преступлений задержан их знакомый.

Установлено, что подозреваемый задолжал потерпевшему денег, но возвращать долг не собирался. Под предлогом трудоустройства на базе отдыха, расположенной недалеко от дер. Пышма, он вывез своего знакомого и его сожительницу на своем автомобиле, однако до места не доехал. Остановившись на лесной дороге, злоумышленник достал ружье и расстрелял пассажиров, женщине нанес несколько ударов ножом. После чего, мужчина скрылся с места преступления, похитив их паспорта и личные медицинские документы. Однако женщина осталась жива и по телефону позвонила родным.

При задержании и в ходе осмотра автомобиля, принадлежащего обвиняемому, обнаружена ручная граната и обрез огнестрельного ружья.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.