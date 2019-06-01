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Вальс выпускников на набережной пройдет 21 июня

Общество, 09:35 18 июня 2019

архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

Общегородской выпускной "Вальс на Набережной" начнется 21 июня в 18 часов 30 минут, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Школьный вальс тюменцев в этот раз будет посвящен 75-летию со дня образования Тюменской области.

"Вальс на Набережной" – это не просто праздник для выпускников, это еще и выражение благодарности героям, которые отстояли наш мир и дошли до Великой Победы.

Традиционно мероприятие начнется с митинга в сквере Прощания. Школьники исполнят первый вальс в честь победителей и почтут память погибших на войне.

Кроме этого, организаторы подготовили много сюрпризов. Тюменцы и гости города могут полюбоваться этим праздником, окунуться в атмосферу прошлого и вспомнить свои школьные годы.

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# вальс , выпускники , набережная

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