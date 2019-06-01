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Тюменцы представят Россию на международном театральном фестивале в Германии

Общество, 09:24 18 июня 2019

театра-студии "Быть" | Фото: театра-студии "Быть"

Тюменский театр-студия "Быть" едет в германский Рудольштадт 18 июня, где представит Россию на международном фестивале "Пять континентов".

Об этом рассказал художественный руководитель труппы Артем Васильев. Он напомнил, что дружеские отношения с германскими артистами сложились после их визита в Тюмень на фестиваль "Театральная революция" в 2017 году. Тогда же "бытяшек" пригласили в Берлин с ответным визитом: ребята показали постановку "Эх, ты, Ваня!".

"Когда мы показывали там "Эх, ты, Ваня!", зрители были в восторге. Они все разбирали, что это за словечки такие: "Агась", "Это самое"… Им нравится колоритная, аутентичная составляющая в спектакле. В этот раз фестиваль будет крупнее, приедут театры не только из Германии. Соберутся коллективы с пяти континентов и каждый покажет постановки на языке оригинала", – пояснил Артем Васильев.

В ноябре 2018-го, когда тюменские артисты вновь встретили иностранных коллег на своей земле и провели совместную творческую лабораторию, немцы увидели первые эскизы спектакля "Рядом Рай". Его премьера состоялась 15 и 16 июня 2019 в молодежном театре "Ангажемент", а уже 18 июня артисты отправляются в германский Рудольштадт, где состоится фестиваль.

Ирина Ромашкина

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# спектакль , театр-студия "Быть" , театры

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