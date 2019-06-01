Тюменские школьники представят подводного робота на всероссийском конкурсе

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Одиннадцатиклассники региональной физико-математической школы Марк Турков и Рустам Аминов впервые представят подводного робота на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе Республики Татарстан 20-23 июня.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил методист ФМШ Денис Трушников.

Работа с подводными роботами в физико-математической школе началась благодаря гранту от Министерства просвещения РФ. Проект был представлен на конкурс министерства по программе "Математик-исследователь" в направлении "Биомиметика". ФМШ в октябре 2018 года получила грант в размере 1 млн 9 тыс. рублей. Два робота, сопутствующее оборудование были приобретены во Владивостоке. Педагоги прошли специальный курс по работе с ними.

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

"Ребята тренируются с ними в бассейне школы. Над одним они до сих пор работают. У него есть плавники, поплавки, софт, который помогает ему двигаться не в 2Д, а в 3Д. Какие-то детали ребята сами создавали на 3Д-принтере, перепрограммировали софт, чтобы он подходил под наши задачи, и у это у них получилось", - рассказал Денис Трушников.

На протяжении всего учебного года юные конструкторы вместе с преподавателями модернизировали робота, которого и представят в Иннополисе. Главные задачи - робот должен быть максимально эффективным, проходить дистанцию за минимальное время, ориентироваться при разных степенях прозрачности воды.

"Всероссийский конкурс робототехников проводится ежегодно, но в этот раз мы решили заявиться на подводную робототехнику. Мы отправили видеоролик, в котором отражены успехи нашего робота", - добавил методист Физико-математической школы.

В ФМШ уверены, что подводные роботы – это достижение народного хозяйства, так как они помогают в решении ряда задач. И, как отмечает Денис Трушников, хорошо, что в школе ребята получают компетенции, которые позволят им в дальнейшем стать настоящими конструкторами. Тем более, что Марк Турков и Рустам Аминов решают задачу применения подводного робота при ЧС и паводках на территории региона.

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

"Они хотят навесить на этого робота оборудование для дистанционного анализа неразрушающего контроля несущей конструкции плотины. Там целых две проблемы: плотная среда и течение. Пока это идея. Для этого робот должен быть маневренным, сопротивляться возможному течению и так далее. Еще много работы в этом отношении. И в итоге они смогут применять данного робота не только на плотине в Ишимском районе, но и на шельфе у основания буровых платформ, газопроводов на дне моря и так далее", - поделился Денис Трушников.

Анжела Лебедева