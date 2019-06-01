В Тюмени запустят конкурс "Летние приклюЧтения"

| Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте

Конкурс "Летние приклюЧтения" запустят на площади около Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 21 июня в 10 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Поздравить ребят и сказать им напутственные слова на площадь придут местные писатели. А затем дети смогут стать участниками концертно-развлекательной программы, различных конкурсов, викторин и мастер-классов. Ростовые куклы "Тюменская книга" и "Кот ученый" с удовольствием сфотографируются со всеми желающими. Юныегорожане станут первыми участниками летних чтений и получат листовки для дальнейших приключений вместе с книгой.

Занимательный конкурс с выполнением различных заданий по прочитанным книгам продлится с июня по август. В этот период все городские библиотеки готовы помочь юным посетителям в возрасте от 5 до 14 лет совершить незабываемые "Летние приклюЧтения".

Организаторы подготовили задания для разных возрастных групп. Они перечислены в красочных листовках, в которых содержатся эрудит-анкеты, списки литературы и творческие задания.

Лифлеты с заданиями можно самостоятельно распечатать на сайте Централизованной городской библиотечной системы на странице "Конкурс летнего чтения "Летние приклюЧТЕНИЯ" или получить в библиотеках областной столицы. С положением можно ознакомиться здесь. Выполненные работы будут принимать в библиотеках до 31 августа.

Компетентное жюри определит победителей в каждой возрастной группе конкурса "Летние приклюЧтения". Финалистов ждут дипломы и памятные подарки на церемонии награждения, которая состоится не позднее 15 сентября.