Ревнивая тюменка ударила ножом сожителя

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Два факта причинения тяжкого вреда здоровью раскрыто тюменскими полицейскими, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В первом случае конфликт между сожителями произошел в результате распития алкоголя в квартире. В разгар застолья к паре присоединилась подруга подозреваемой. Во время общения потерпевший начал хвалить себя перед гостьей, что возмутило сожительницу. Между парой возник словесный конфликт, затем женщина ударила ножом в бедро потерпевшему. Полицейские задержали безработную 45-летнюю жительницу города.

В другом случае приятели распивали алкоголь во дворе жилого дома. В ходе застолья мужчины поссорились, подозреваемый сходил домой за ножом, а вернувшись ударил знакомого в живот. Совершив преступление, мужчина попытался скрыться. Полицейские задержали 39-летнего местного жителя.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.