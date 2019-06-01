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Ревнивая тюменка ударила ножом сожителя

Происшествия, 11:58 18 июня 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Два факта причинения тяжкого вреда здоровью раскрыто тюменскими полицейскими, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В первом случае конфликт между сожителями произошел в результате распития алкоголя в квартире. В разгар застолья к паре присоединилась подруга подозреваемой. Во время общения потерпевший начал хвалить себя перед гостьей, что возмутило сожительницу. Между парой возник словесный конфликт, затем женщина ударила ножом в бедро потерпевшему. Полицейские задержали безработную 45-летнюю жительницу города.

В другом случае приятели распивали алкоголь во дворе жилого дома. В ходе застолья мужчины поссорились, подозреваемый сходил домой за ножом, а вернувшись ударил знакомого в живот. Совершив преступление, мужчина попытался скрыться. Полицейские задержали 39-летнего местного жителя.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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# поножовщина

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