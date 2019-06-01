Более шестидесяти проектов поступило организаторам программы "PROгород"

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Более 60 социальных проектов по улучшению городской среды предложили тоболяки в рамках программы "PROгород", реализуемой компанией СИБУР и фондом "Наше будущее", сообщает администрация города.

В течение месяца от жителей и предпринимателей Тобольска поступило 67 заявок с проектами в области медицины, туризма, социальных и дополнительных образовательных услуг, ЗОЖ. Все проекты направлены на улучшение условий жизни горожан и развитие инфраструктуры. Среди них – производство ортопедической обуви для детей, студия перинатального фитнеса, создание города профессий для детей, открытие бассейна грудничкового плавания, два проекта по переработке пластика и другое.

По результатам очной защиты проектов, которая пройдет в июле, экспертный совет конкурса определит победителей. Самые перспективные бизнес-проекты получат целевые гранты на развитие: до 300 тыс. рублей действующему бизнесу, до 50 тыс. рублей начинающим предпринимателям.

Кроме того, в рамках программы "PROгород" в Тобольске прошли обучающие очные семинары для предпринимателей и всех желающих начать свой бизнес по двум основным направлениям. В обучении по программе "Точки роста для социального бизнеса", посвященной основным маркетинговым инструментам, приняли участие 25 действующих предпринимателей. На семинарах "Социальное проектирование" 41 участник обучился основам ведения предпринимательской деятельности и анализу социальных проблем в регионе.