Турнир на радиоуправляемых танках пройдет на площади 400-летия Тюмени

| Фото: организаторов турнира | Фото: организаторов турнира

Турнир на радиоуправляемых танках "Стальная гвардия" пройдет в рамках фестиваля "Жара", который развернется на площади 400-летия Тюмени 30 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях тюменцы смогут прямо на месте. Также можно будет подать заявку в группе.

Участники должны быстро и правильно пройти трассы. Показавшим лучшие результаты вручат дипломы. Победителей пригласят на финальные соревнования, которые пройдут осенью. "Наша задача сформировать будущее сообщество спортсменов, которым станет интересно заниматься танко-модельным спортом. Сейчас оказываем содействие нашим московским коллегам в официальном признании этого технического вида спорта и продвижении его в регионы РФ", — поделился Максим Шереметьев.

| Фото: организаторов турнира | Фото: организаторов турнира

Турнир "Стальная гвардия" будет межрегиональным. Как рассказал Максим Шереметьев, он охватит четыре субъекта Уральского федерального округа. 16 июня проект презентовали жителям Кургана на втором городском фестивале отцов "Папа рядом". Соревнования в Курганской области обещают провести в июле, организаторы поедут к кадетам в лагерь на патриотическую смену "Патриоты Зауралья".

Турниры в Челябинской и Свердловской областях проведут осенью.

Кроме того, для тюменцев соревнования на радиоуправляемых танках, по словам Максима Шереметьева, планируют провести в День города в рамках фестиваля экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" и в августе на семейном фестивале #ПАПАТУТ. Также будут организованы несколько выездных соревнований по региону.

Инна Пахомова