Артур Алиев: Тюменская область - ведущий регион по обеспечению доступной среды для инвалидов

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Служба "Социального такси", которая действует в регионе с 2011 года, является надежным помощником тюменских инвалидов.

Об этом на седьмом открытом форуме прокуратуры "Тюменская область без барьеров: от слов к делу" заявил специалист по доступной среде Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Артур Алиев.

"Мы сегодня, даже имея собственный и служебный транспорт, не всегда можем им воспользоваться. И социальное такси – это очень большой плюс", - отметил он.

В настоящее время, по данным департамента социального развития, в регионе работает 39 машин социального такси. Ежегодно они оказывают более 18 тыс. услуг, которыми пользуется 7 тыс. инвалидов. Услуги службы востребованы, так как они предоставляются бесплатно и без ограничения количества поездок к социально значимым объектам, расположенным не только в муниципальном районе, но и за его пределами.

"Тюменская область на сегодняшний день является ведущим регионом в стране по обеспечению доступной среды инвалидов и качества их жизни в целом, - отметил Артур Алиев. - Наша организация ведет достаточно активный образ жизни, и мы периодически возим своих сотрудников на различные мероприятия по России и имеем возможность сравнивать".

Специалист по доступной среде Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" отметил также эффективность закона о квотировании рабочих мест, которой позволяет их организации устраивать на работу своих специалистов.

По данным директора департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич, при содействии органов службы занятости ежегодно находят работу более 70% инвалидов, обратившихся за помощью.

"Среди основных механизмов – трудоустройство на квотируемые места. По данным на май 2019 года на квотируемых местах работает 4 444 инвалида, что почти 450 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - пояснила она. – Кроме того, для стимулирования работодателей к созданию рабочих мест для незанятых инвалидов, в регионе предусмотрена возможность возмещения затрат на создание указанных рабочих мест".

Так на 2019 год предусмотрено за счет областного бюджета финансирование создания 1 тыс. рабочих мест, в том числе 70 постоянных рабочих мест с их оснащением оборудованием.

В целом реализация всех этих мер позволила увеличить численность работающих инвалидов трудоспособного возраста с 6 тыс. 719 человек в марте 2018 года до 7 тыс. 150 человек в марте 2019 года.

Тем ни менее трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, по словам Артура Алиева, остается весьма актуальным вопросом.

"У нас есть люди, которые конкурируют на свободном рынке труда, имея и высшее, среднее и специальное образование, - пояснил он. – А люди, не имеющие образования после соответствующей подготовки приходят работать на наше предприятие, которое производит товары повседневного спроса – туалетную бумагу, полотенца, картонажные изделия и постельное белье. Конечно, мы вряд ли выдержим конкуренцию с китайскими товарами. И в качестве поддержки нам хотелось бы получать муниципальные заказы на эти товары".

Специалист по доступной среде Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" также считает необходимым совершенствовать существующий механизм по замене технических средств реабилитации (ТСР).

"Когда средство неработоспособно, очень сложно бывает доказать, что оно не подлежит ремонту, - пояснил он. - Стоит об этом подумать и сделать более гибкий механизм, чтобы можно было или самим отремонтировать, или списать его".

Артур Алиев предложил также расширить список средств технической реабилитации.

Обеспечение техническими средствами (СТР) и протезно-ортопедическими изделиями, как сообщила исполняющая обязанности управляющего тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко, осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), выданной бюро медико-социальной экспертизы. В 2019 году из федерального бюджета на эти цели выделены ассигнования в размере более 290 млн рублей.

"В настоящее время освоено 90% этих средств, - сообщила она. – Приобретено более 6 млн штук ТСР и ПОИ. В июне 2019 года будут подписаны контракты на сумму 29 млн рублей".

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров отметил недопустимость неиспользования средств, выделяемых государством на эти цели, допущенную фондом в 2018 году.

"Мы все страдаем от отсутствия финансирования, а тут средства не осваиваются. Это недопустимо и ситуация должна быть исправлена", - подчеркнул он.

Владимир Владимиров отметил, что тема седьмого форума "Тюменская область без барьеров: от слов к делу" выбрана не случайно.

"В регионе проживает более 100 тысяч человек с инвалидностью. Инвалиды – это люди с непростой судьбой, но сильные духом. И очень важно обеспечить соблюдение их прав, - подчеркнул он. - Надзор за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов рассматривается как одна из приоритетных задач прокуратуры Тюменской области".

Работа форума, по его оценке, прошла в конструктивном ключе. В открытом диалоге с прокуратурой, заинтересованными ведомствами представители обществ инвалидов обсудили свои проблемы. По итогам форума будет подготовлена резолюция, в которой отразят алгоритм дальнейших действий по обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Борис Олейник