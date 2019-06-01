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Автовладелец оштрафован за пьяную езду

Происшествия, 13:37 20 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в повторной пьяной езде, оштрафовали в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области

В ноябре 2016 года водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. В апреле 2019 года мужчина на Volkswagen Jetta поехал за пивом, которое стал распивать на парковке у сквера "Юность". Затем водитель решил перепарковать свой автомобиль. Когда он начал разворачиваться, к нему подъехал экипаж ДПС. При проверке документов у мужчины была несвязная речь, от него исходил запах алкоголя.

Суд назначил водителю штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства и на один год лишил его водительских прав.

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# ГИБДД , пьяная езда , штраф

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