Автовладелец оштрафован за пьяную езду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в повторной пьяной езде, оштрафовали в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области

В ноябре 2016 года водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. В апреле 2019 года мужчина на Volkswagen Jetta поехал за пивом, которое стал распивать на парковке у сквера "Юность". Затем водитель решил перепарковать свой автомобиль. Когда он начал разворачиваться, к нему подъехал экипаж ДПС. При проверке документов у мужчины была несвязная речь, от него исходил запах алкоголя.

Суд назначил водителю штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства и на один год лишил его водительских прав.