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Фиктивного директора фирмы отправили в колонию

Происшествия, 18:25 20 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Рецидивист, согласившийся стать фиктивным директором фирмы, проведет в колонии строго режима три года. Имея девять классов образования, мужчина стал номинальным директором и учредителем компании, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее судимый за покушение на грабеж 41-летний житель Тюменского района признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, то есть, предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Расследованием установлено, что тюменец по предложению дельца за вознаграждение в апреле 2018 года стал номинальным директором и учредителем фирмы. Кроме того, он открыл счета в банках.

Суд по совокупности приговоров назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# прокуратура , уголовное дело

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