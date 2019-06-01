Фиктивного директора фирмы отправили в колонию

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Рецидивист, согласившийся стать фиктивным директором фирмы, проведет в колонии строго режима три года. Имея девять классов образования, мужчина стал номинальным директором и учредителем компании, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее судимый за покушение на грабеж 41-летний житель Тюменского района признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, то есть, предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Расследованием установлено, что тюменец по предложению дельца за вознаграждение в апреле 2018 года стал номинальным директором и учредителем фирмы. Кроме того, он открыл счета в банках.

Суд по совокупности приговоров назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.