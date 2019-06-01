Акцию "Доктор с вами" посвятят мужскому здоровью

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Акция "Доктор с вами", посвященная мужскому здоровью, пройдет во всех поликлиниках Тюмени 22 июня с 9 до 15 часов, сообщает администрация города.

Предварительная запись не требуется, а пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице "Водников", могут обратиться в городские поликлиники № 1 и 8.

В этот день мужчины смогут пройти исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), для мужчин старше 40 лет, ультразвуковое исследование органов малого таза по показаниям. Кроме того, всех обратившихся проконсультирует врач-уролог.

15 июня была проведена аналогичная акция для женщин. За время работы кабинетов раннего выявления заболеваний их посетили 190 пациенток, из них впервые обратившихся было 53. На диспансерный учет взяли 23 человека. Участницы акции прошли все необходимые методы обследования и были проконсультированы акушером-гинекологом.

Как показывает практика проведения акций "Доктор с вами", суббота является оптимальным вариантом для работающего населения нашего города. Пациентов привлекает возможность пройти комплексное обследование, а также получить консультацию специалиста в один день и в одном месте.